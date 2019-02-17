Селезньов вивчає іспанську у поїзді – відео дня

Український форвард Малаги Євген Селезньов ретельно працює над вивченням іспанської мови.

Український нападник Малаги Євген Селезньов докладає багато зусиль для вивчення іспанської мови.

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Футболіст займається навіть у поїзді. Відповідне відео з'явилося у клубному Twitter.

Зазначимо, що сьогодні Малага зіграє з Райо Махаонда у рамках 26 туру Сегунди та має шанс у разі перемоги очолити турнірну таблицю.