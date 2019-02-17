Селезнев изучает испанский в поезде – видео дня

Украинский форвард Малаги Евгений Селезнев тщательно работает над изучением испанского языка.

Украинский нападающий Малаги Евгений Селезнев прилагает много усилий для изучения испанского языка.

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Футболист занимается даже в поезде. Соответствующее видео появилось в клубном Twitter.

Отметим, что сегодня Малага сыграет с Райо Махаонда в рамках 26 тура Сегунды и имеет шанс в случае победы возглавить турнирную таблицу.