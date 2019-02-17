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Селезнев изучает испанский в поезде – видео дня

12:08 55 Читати українською
Селезнев изучает испанский в поезде – видео дня
Евгений Селезнев / Фото: ФК Малага

Украинский форвард Малаги Евгений Селезнев тщательно работает над изучением испанского языка.

Украинский нападающий Малаги Евгений Селезнев прилагает много усилий для изучения испанского языка.

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Футболист занимается даже в поезде. Соответствующее видео появилось в клубном Twitter.

Отметим, что сегодня Малага сыграет с Райо Махаонда в рамках 26 тура Сегунды и имеет шанс в случае победы возглавить турнирную таблицу.

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Видеоновости Испания Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага
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