Селезньов виправдався перед партнерами за божевільний промах: "З його досвідом він мав таке пронюхати"
10:19 - Читать на русском
Нападник Миная Олег Вишневський шкодує про втрачені нагоди у матчі з Десною (0:0).
"Не було фарту. Зробили все для гола, але останній удар не вдавався. У мене був момент, але м'яч підскочив, вдарився в щиток.
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Селезньов сказав, що не чекав свого моменту. Простріл, і він трохи не встиг. Не чекав, хоча з його досвідом він мав таке пронюхати. Буває і з такими футболістами", – сказав Вишневський у коментарі каналу "Футбол".
Зауважимо, що Селезньов провів 9 матчів у поточному сезоні, але результативними діями поки не відзначався.
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