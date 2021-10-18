"Не було фарту. Зробили все для гола, але останній удар не вдавався. У мене був момент, але м'яч підскочив, вдарився в щиток.

Епічний промах Селезньова у відеоогляді матчу Минай – Десна

Селезньов сказав, що не чекав свого моменту. Простріл, і він трохи не встиг. Не чекав, хоча з його досвідом він мав таке пронюхати. Буває і з такими футболістами", – сказав Вишневський у коментарі каналу "Футбол".

Зауважимо, що Селезньов провів 9 матчів у поточному сезоні, але результативними діями поки не відзначався.

Минай в першому матчі нового тренера розписав нічию з Десною – ненудні нулі в Ужгороді