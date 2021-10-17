Минай та Десна розписали яскраву нічию в рамках 11-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Хоча матч завершився без голів, глядачам було, на що подивитися. Минай створив більше моментів. Чого вартий лишень промах Селезньова, який не зумів з кількох метрів переправити м'яч у порожні ворота.

Минай в першому матчі нового тренера розписав нічию з Десною – ненудні нулі в Ужгороді

Зрештою, ця нічия жодним чином не вплинула на турнірне становище. Минай залишився в групі аутсайдерів, а Десна – в середині таблиці.