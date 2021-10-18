"Не было фарта. Сделали все для гола, но последний удар не удавался. У меня был момент, но мяч подскочил, ударился в щиток.

Эпичный промах Селезнева в видеообзоре матча Минай – Десна

Селезнев сказал, что не ожидал своего момента. Прострел, и он немного не успел. Не ожидал, хотя с его опытом он должен был такое пронюхать. Бывает и с такими футболистами", – сказал Вишневский в комментарии каналу "Футбол".

Заметим, что Селезнев провел 9 матчей в текущем сезоне, но результативными действиями пока не отмечался.

Минай в первом матче нового тренера расписал ничью с Десной – нескучные нули в Ужгороде