Селезнев оправдался перед партнерами за сумасшедший промах: "С его опытом он должен был такое пронюхать"
10:19 - Читати українською
Нападающий Миная Олег Вишневский жалеет об упущенных моментах в матче с Десной (0:0).
"Не было фарта. Сделали все для гола, но последний удар не удавался. У меня был момент, но мяч подскочил, ударился в щиток.
Эпичный промах Селезнева в видеообзоре матча Минай – Десна
Селезнев сказал, что не ожидал своего момента. Прострел, и он немного не успел. Не ожидал, хотя с его опытом он должен был такое пронюхать. Бывает и с такими футболистами", – сказал Вишневский в комментарии каналу "Футбол".
Заметим, что Селезнев провел 9 матчей в текущем сезоне, но результативными действиями пока не отмечался.
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