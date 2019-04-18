Селезньов вдруге поспіль не потрапив до заявки Малаги – зміна тренера не допомогла

Форвард Малаги Євген Селезньов вкотре не зможе допомогти "анчоусам" у найближчому матчі Сегунди.

Малага на офіційному Twitter опублікувала заявку команди на матч з Алькорконом, який зіграють завтра, 19 квітня. Зазначимо, що вдруге поспіль поза списком опинився Євген Селезньов.

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Українець востаннє виходив на поле у футболці "анчоусів" 6-го квітня. Безгольова серія нападника триває вже 11 турів поспіль. Зазначимо, що у понеділок у Малаги змінився тренер, однак, вочевидь, це ніяк не повпливало на становище Селезньова в іспанському клубі.

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