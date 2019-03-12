"Є дно, а є ще нижче – отам нижче були ми", – Селезньов розповів про причини провалу збірної України на Євро-2016

Форвард Малаги Євген Селезньов вважає, що не потрібно було прибирати з тренерського штабу збірної України Олександра Заварова перед чемпіонатом Європи 2016 року.

"Провал на Євро-2016? Не можна було прибирати Заварова. У нас був свій колектив. Всі свої люди, які проходили відбір, які жили на базі. Ми жили однією сім'єю. Не можна було змінювати склад – ні серед гравців, ні серед тренерів.

Я вже бачив ту атмосферу. Не так ми проходили відбір, зовсім не так. За рахунок чого ми його пройшли? Я пам'ятаю один момент – вдома програємо Іспанії, заходить Коноплянка: "С**а, молодці!". Я запитую: "Що таке?", а він відповідає: "Ми ще раз зберемось цим складом".

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Ми хотіли один одного бачити. Ми приїжджали в збірну – там не було ні Шахтаря, ні Динамо, ні Металіста, ні Дніпра. Зі свого боку ми робили, що хотіли, але ми знали, що на полі буде. Не дай Боже, хтось не побіжить, не дай Боже, не буде викладатися на полі. Ти що – з нами за столом більше сидіти не будеш.

Хіба могла одна людина все зламати? Я не кажу, що він поламав. Це стосувалося всього: це Зозуля з Ротанем підж**ники суддям давали, це Степаненко з Ярмоленком, я в Кубані, Бутко – в Росії.

Атмосфера всередині вже не та була. Розуміли, що тренером вже буде інша людина, сидітиме на місці Фоменка не залежно від того, яким буде результат. Хоча, що там говорити: самі про**али. Знаєте, є дно, а є ще нижче – отам нижче були ми. Не забили жодного гола. Хоча за складом – хіба погана збірна була?", – сказав Селезньов YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, збірна України не забила жодного м'яча у груповому турнірі чемпіонату Європи у Франції та вилетіла з розіграшу змагань, програвши усі три поєдинки.

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