Малага Селезньова призначила екс-гравця Реала на посаду головного тренера

Іспанська Малага оголосила ім'я нового наставника команди.

Новим головним тренером Малаги став колишній гравець Реала Віктор Санчес, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Раніше він тренував Депортіво, Олімпіакос та Бетіс.

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43-річний Санчес є вихованцем Реала та провів за основну команду 65 матчів з 1996 по 1998 рік.

Нагадаємо, вчора Малага відправила у відставку Хуана Муньіс, який взимку запросив у команду Євгена Селезньова. До слова, за "анчоусів" на правах оренди із Шахтаря виступає Густаво Бланко Лещук.

Наразі Малага посідає 6-е місце в турнірній таблиці іспанської Сегунди. Хоча зовсім недавно претендувала на одне з перших місць, які дають можливість підвищитись у класі напряму, оминувши плей-офф.

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