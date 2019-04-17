Партнер для Усика: Селезньов показав, як вміє боксувати

Форвард Малаги Євген Селезньов продемонстрував свої боксерські вміння.

Євген Селезньов після непотрапляння заявки на матч 34 туру Сегунди проти Естремадури (1:2) вирішив знайти новий спосіб набрати форму.

Наші за кордоном. Яковенка не зупинити, шедевр Олійника, скандал з Рибкою

Український нападник під керівництвом тренером провів тренування з боксу. Раніше повідомлялось, що гравець скинув 8 кілограмів з моменту переїзду в Іспанію.

Малага наразі перебуває на 6 позиції в турнірній таблиці Сегунди, набравши 55 очок. Ця сходинка дає право зіграти в плей-офф за право виходу до Прімери.