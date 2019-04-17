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Партнер для Усика: Селезньов показав, як вміє боксувати

15:43 324 Читать на русском
Партнер для Усика: Селезньов показав, як вміє боксувати
Євген Селезньов / ФК Малага

Форвард Малаги Євген Селезньов продемонстрував свої боксерські вміння.

Євген Селезньов після непотрапляння заявки на матч 34 туру Сегунди проти Естремадури (1:2) вирішив знайти новий спосіб набрати форму.

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Український нападник під керівництвом тренером провів тренування з боксу. Раніше повідомлялось, що гравець скинув 8 кілограмів з моменту переїзду в Іспанію.

Малага наразі перебуває на 6 позиції в турнірній таблиці Сегунди, набравши 55 очок. Ця сходинка дає право зіграти в плей-офф за право виходу до Прімери.

Теги
Відеоновини Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Іспанія
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