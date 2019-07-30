toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Селезньов повернувся до тренувань з Малагою

10:08 706 Читать на русском
Селезньов повернувся до тренувань з Малагою
Євген Селезньов / Фото ФК Малага

Український форвард все ж може залишитися в Малазі на наступний сезон.

Іспанський клуб у офіційному Твіттері опублікував відео занять своїх гравців у тренажерному залі.

Селезньов суттєво втратив у ціні після невдалого вояжу в Малагу

У кадр потрапив і нападник "анчоусів" Євген Селезньов, який виконував бігову роботу. На офіційному сайті Малаги зазначається, що українець отримав кілька додаткових днів відпустки, щоб вирішити сімейні питання.

Раніше преса повідомляла про серйозний намір Селезньова розірвати контракт з поточною командою, яка не надто розраховувала на нього в минулому сезоні.

Твіттеріада. Проблеми у сім'ї Селезньова, найважливіший гол Яремчука, відверті фото Маші Реви – Зоря мусить перемагати

blog_ava
Реал оголосив заявку на Audi Cup: Лунін в обоймі, Бейл – поза списком
10:22
1753
Теги
Іспанія Відеоновини Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Міжсезонні збори
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Алібеков офіційно став гравцем Слована Ліберец
    Україна — 29 лип2153 Алібеков офіційно став гравцем Слована Ліберец
7
год
:
2
хв
Лінкольн Ред Імпс
18:45
Арарат-Вірменія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук