Селезньов повернувся до тренувань з Малагою

Український форвард все ж може залишитися в Малазі на наступний сезон.

Іспанський клуб у офіційному Твіттері опублікував відео занять своїх гравців у тренажерному залі.

Селезньов суттєво втратив у ціні після невдалого вояжу в Малагу

У кадр потрапив і нападник "анчоусів" Євген Селезньов, який виконував бігову роботу. На офіційному сайті Малаги зазначається, що українець отримав кілька додаткових днів відпустки, щоб вирішити сімейні питання.

Раніше преса повідомляла про серйозний намір Селезньова розірвати контракт з поточною командою, яка не надто розраховувала на нього в минулому сезоні.

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