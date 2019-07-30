Селезнев вернулся к тренировкам с Малагой

Украинский форвард все же может остаться в Малаге на следующий сезон.

Испанский клуб в официальном Твиттере опубликовал видео занятий своих игроков в тренажерном зале.

Селезнев существенно потерял в цене после неудачного вояжа в Малагу

В кадр попал и нападающий "анчоусов" Евгений Селезнев, который выполнял беговую работу. На официальном сайте Малаги отмечается, что украинец получил несколько дополнительных дней отпуска, чтобы решить семейные вопросы.

Ранее пресса сообщала о серьезном намерении Селезнева разорвать контракт с текущей командой, которая не слишком рассчитывала на него в прошлом сезоне.

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