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Селезньов не допоміг Акхісару здобути перемогу в битві аутсайдерів

18:51 172 Читать на русском
Селезньов не допоміг Акхісару здобути перемогу в битві аутсайдерів
Євген Селезньов / фото: ФК Акхісар

В матчі 11 туру чемпіонату Туреччини проти Ерзурума Акхісар Євгена Селезньова втратив очки.

Євген Селезньов провів на полі всі 90 хвилин у поєдинку проти Ерзурума, проте не допоміг Акхісару здолати аутсайдера першості. Матч завершився з рахунком 1:1.

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Після 11 турів Акхісар набрав 9 очок та посідає 16 місце. Ерзурум замикає турнірну таблицю, маючи 8 пунктів. В активі Селезньова 3 голи у 7 матчах чемпіонату.

Чемпіонат Туреччини, 11 тур

Акхісар Беледієспор – Ерзурум

Голи: Вурал, 38 (пен) – Авремір, 25

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