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Селезнев не помог Акхисару одержать победу в битве аутсайдеров

18:51 47 Читати українською
Селезнев не помог Акхисару одержать победу в битве аутсайдеров
Евгений Селезнев / фото: ФК Акхисар

В матче 11 тура чемпионата Турции против Эрзурума Акхисар Евгения Селезнева потерял очки.

Евгений Селезнев провел на поле все 90 минут в поединке против Эрзурума, однако не помог Акхисару одолеть аутсайдера первенства. Матч завершился со счетом 1:1.

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После 11 туров Акхисар набрал 9 очков и занимает 16 место. Эрзурум замыкает турнирную таблицу, имея в активе 8 пунктов. В активе Селезнева 3 гола в 7 матчах чемпионата.

Чемпионат Турции, 11 тур

Акхисар Беледиеспор – Эрзурум

Голы: Вурал, 38 (пен) – Авремир, 25

Теги
Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Турция Акхисар Беледиеспор Акхисар Беледиеспор Эрзурум Эрзурум
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