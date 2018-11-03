Селезнев не помог Акхисару одержать победу в битве аутсайдеров

В матче 11 тура чемпионата Турции против Эрзурума Акхисар Евгения Селезнева потерял очки.

Евгений Селезнев провел на поле все 90 минут в поединке против Эрзурума, однако не помог Акхисару одолеть аутсайдера первенства. Матч завершился со счетом 1:1.

"Императорский Зозуля": журналисты и болельщики восхищаются украинским форвардом, который тянет Альбасете в Примеру

После 11 туров Акхисар набрал 9 очков и занимает 16 место. Эрзурум замыкает турнирную таблицу, имея в активе 8 пунктов. В активе Селезнева 3 гола в 7 матчах чемпионата.

Чемпионат Турции, 11 тур

Акхисар Беледиеспор – Эрзурум

Голы: Вурал, 38 (пен) – Авремир, 25