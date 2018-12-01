"Селезньов у дублі, тренується на "городі" з дітьми" – Піроженко прокоментував ситуацію футболіста

Агент Євгена Селезньова Іван Піроженко розповів, чому футболіст не грає в турецькому чемпіонаті та переведений у дубль.

"Ситуація з сьогоднішнім становищем Євгенія в Акхісарі дуже неприємна. Клуб поводиться непрофесійно по відношенню до футболіста. Шкода. Адже Євген допоміг команді вперше в історії виграти трофеї, пробитися в єврокубки. Все було супер?

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Ситуація погіршилася ще влітку, коли з команди пішов Окана Бурук. З ним просто не продовжили угоду. Прийшов боснійський тренер, який протримався три місяці. А потім? Як би це м'якше сказати... Команду очолив справжній фізрук. Серйозно. За два місяці він своїми інтригами розвалив Акхісар.

На фініші трансферного вікна Галатасарай був готовий купити Селезньова за 1 млн євро. І це ми говоримо про трансфер футболіста, якому 34 роки! Але президент Акхісара відмовився відпускати українця. Ми прийняли його рішення. Женя тренувався, грав, віддавав всього себе. Навіть з ушкодженнями виходив на поле. На уколах. Прикро.

Я знаю, що це інтерв'ю потрапить в турецьку пресу. Хочу, щоб головний тренер просто сказав правду, якщо він, звичайно, справжній чоловік, замість того, щоб в інтерв'ю поливати брудом футболіста. Брехати.

Селезньов переведений в дубль, його не пускають на базу першої команди, змушуючи підтримувати форму на "городі" з дітьми. Ніхто нічого нам в обличчя не пояснював. Ми готові прийняти рішення і піти з піднятою головою. Потрібно вміти розлучатися красиво. Ми з чистим серцем скажемо: "Спасибі, Акхісар. Ти і твої неймовірні вболівальники назавжди залишаться в наших серця". І кожен піде своєю дорогою", – розповів Піроженко порталу Команда 1.

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