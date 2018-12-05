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Кравець ефектним голом за Кайсеріспор відзначив повернення на поле після травми

19:57 643 Читать на русском
Кравець ефектним голом за Кайсеріспор відзначив повернення на поле після травми
Артем Кравець / Фото: Haber7 Spor

Форвард турецького Кайсеріспора Артем Кравець забив за свій клуб після тривалого відновлення від травми.

Українець вийшов у складі Кайсеріспора на початку другого тайму поєдинку Кубка Туреччини проти Алтая. Зазначимо, що це перший матч Артема після травми, яку він отримав у таборі збірної України під час матчу проти Італії.

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На 67-й хвилині Кравець обробив м'яч після верхової передачі та ефектним дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди. Кайсеріспор в підсумку переміг з рахунком 2:1.

Теги
Українці за кордоном Артем Кравець Артем Кравець Туреччина Алтай Алтай Кайсеріспор Кайсеріспор
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