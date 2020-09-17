Селезньов міг стати гравцем Динамо – Луческу був ініціатором трансферу
Форвард Колоса Євген Селезньов розповів, як міг приєднатись до київського Динамо та зустрівся із Мірчею Луческу.
"Чи справді міг приєднатись до Динамо? Так. Чому не вийшло? Ну навіщо зараз піднімати таку тему – чому цього не відбулося? Ну не відбулося. Ми зараз сидимо, я – гравець Колоса. Навіщо згадувати, що мене там колись хотіли італійські команди з Ліги Європи? Є так як є.
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Давайте візьмемо, що сьогодні і зараз. Ми ось з Містером зустрілися. Я безмежно щасливий, що він ще пам'ятає такого футболіста, як Селезньов. Він дійсно дуже хороша людина і божевільний тренер", – поділився Селезньов у програмі Трендець.
Нагадаємо, останнім клубом Євгена був Бурсаспор – у сезоні-2019/20 українець провів у футболці турецького клубу 28 матчів, записавши до свого активу 10 голів та 2 асисти. На початку сезону 2020/21 нападник приєднався до Колоса. Раніше він захищав кольори Арсенала, Шахтаря та Дніпра в Україні.
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