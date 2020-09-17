"Чи справді міг приєднатись до Динамо? Так. Чому не вийшло? Ну навіщо зараз піднімати таку тему – чому цього не відбулося? Ну не відбулося. Ми зараз сидимо, я – гравець Колоса. Навіщо згадувати, що мене там колись хотіли італійські команди з Ліги Європи? Є так як є.

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Давайте візьмемо, що сьогодні і зараз. Ми ось з Містером зустрілися. Я безмежно щасливий, що він ще пам'ятає такого футболіста, як Селезньов. Він дійсно дуже хороша людина і божевільний тренер", – поділився Селезньов у програмі Трендець.

Нагадаємо, останнім клубом Євгена був Бурсаспор – у сезоні-2019/20 українець провів у футболці турецького клубу 28 матчів, записавши до свого активу 10 голів та 2 асисти. На початку сезону 2020/21 нападник приєднався до Колоса. Раніше він захищав кольори Арсенала, Шахтаря та Дніпра в Україні.

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