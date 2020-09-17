"Действительно ли мог присоединиться к Динамо? Да. Почему не получилось? Ну зачем сейчас поднимать такую тему – почему этого не произошло? Ну не произошло. Мы сейчас сидим, я – игрок Колоса. Зачем вспоминать, что меня там когда-то хотели итальянские команды из Лиги Европы? Есть так как есть.

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Давайте возьмем, что сегодня и сейчас. Мы вот с Мистером встретились. Я бесконечно счастлив, что он еще помнит такого футболиста, как Селезнев. Он действительно очень хороший человек и сумасшедший тренер", – поделился Селезнев в программе Трендец.

Напомним, последним клубом Евгения был Бурсаспор – в сезоне-2019/20 украинец провел в футболке турецкого клуба 28 матчей, записав в свой актив 10 голов и 2 ассиста. В начале сезона 2020/21 нападающий присоединился к Колосу. Ранее он защищал цвета Арсенала, Шахтера и Днепра в Украине.

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