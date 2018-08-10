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Селезньов: Головне, щоб ми були у гарній формі до початку Ліги націй

10:00 308 Читать на русском
Селезньов: Головне, щоб ми були у гарній формі до початку Ліги націй
Євген Селезньов / Фото: Акхісар Беледієспор

Нападник турецького Акхісара та збірної України Євген Селезньов прокоментував перемогу у Суперкубку Туреччини та поділився очікуваннями від Ліги націй.

"Матч проти Галатасараю був важким, тому що це була перша гра сезону, а протистояти довелося одному з найсильніших клубів Туреччини. Радий, що мені вдалося допомогти команді, забивши гол із гри, а потім і в серії післяматчевих пенальті.

Селезньов відзначився в Суперкубку Туреччини

Найкращий гравець того матчу? Не думав про це. Але таке визнання приємне. Проте це успіх всієї нашої команди. Хоча ми могли й не доводити справу до післяматчевих пенальті. У Акхісара були моменти, щоб забити другий гол і вирішити долю матчу в основний час.

Старт першості покаже чи готові ми до нового сезону. Незважаючи на те, що нам також стартувати в Лізі Європи, основна наша увага буде прикута до національного чемпіонату. Він у нас в пріоритеті.

Щодо старту збірної у Лігі націй, то найголовніше, щоб ми всі до того часу були в пристойній формі. Якщо будемо показувати високий рівень гри, для Андрія Шевченка це буде великою підмогою перед стартом у Лізі націй. Будемо намагатися вийти на пік форми до осені", – цитує Селезньова офіційний сайт ФФУ.

Теги
Збірна України Ліга націй Євген Селезньов Євген Селезньов Туреччина Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор
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