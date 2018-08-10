Селезнев: Главное, чтобы мы были в хорошей форме к началу Лиги наций

Нападающий турецкого Акхисара и сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал победу в Суперкубке Турции и поделился ожиданиями от Лиги наций.

"Матч против Галатасарая был тяжелым, потому что это была первая игра сезона, а противостоять пришлось одному из сильнейших клубов Турции. Рад, что мне удалось помочь команде, забив гол с игры, а затем и в серии послематчевых пенальти.

Селезнев отличился в Суперкубке Турции

Лучший игрок того матча? Не думал об этом. Но такое признание приятно. Однако это успех всей нашей команды. Хотя мы могли и не доводить дело до послематчевых пенальти. У Акхисара были моменты, чтобы забить второй гол и решить судьбу матча в основное время.



Старт первенства покажет готовы ли мы к новому сезону. Несмотря на то, что нам также стартовать в Лиге Европы, основное наше внимание будет приковано к национальному чемпионату. Он у нас в приоритете.



Относительно старта сборной в Лиги наций, то самое главное, чтобы мы все к тому времени были в приличной форме. Если будем показывать высокий уровень игры, для Андрея Шевченко это будет большим подспорьем перед стартом в Лиге наций. Будем стараться выйти на пик формы к осени", – цитирует Селезнева официальный сайт ФФУ.