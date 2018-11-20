"Секрет Роналду" – у Мілані з'явилося графіті з володарем "Золотого м'яча" у спідній білизні кольорів веселки

На одній із вулиць італійського Мілана намалювали графіті з форвардом туринського Ювентуса Кріштіану Роналду. Португалець зображений у стилі античних статуй, а його інтимну зону прикриває білизна в кольорах ЛГБТ-спільноти.

Автором зображення Роналду в трусах веселкових барв є італійський художник Сальваторе Бенінтенде, який працює під псевдо Tvboy. Він назвав свою роботу "Секрет Кріштіану".

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Вочевидь, під секретом митець має на увазі постійні чутки про сексуальну орієнтацію форварда Юве та збірної Португалії. Зокрема, окремі букмекерські контори навіть приймають ставки на те, що Роналду до кінця 2018 року зробить камінг-аут.

Минулого року Tvboy намалював у Барселоні графіті, на якому цілуються Мессі та Роналду – тодішні лідери іспанських грандів Барселони та Реала. А навесні цього року завдяки йому в каталонській столиці "поцілувались" Хосеп Гвардіола та Жозе Моурінью.