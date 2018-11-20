"Секрет Роналду" – у Мілані з'явилося графіті з володарем "Золотого м'яча" у спідній білизні кольорів веселки

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Україна – Туреччина: стартові склади на матч, Шевченко знову робить великі зміниЗбірна України — 17:39 639
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Анрі: Чигринський мав чарівну ліву ногуІспанія — 17:05 1692
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"Людей з палати вивозили на той світ". Екс-гравець Металіста і Карпат про "вівців", Великого Мазяра і 12 швів ШаранаІнтерв’ю — 13:00 3205
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Ліга націй: Нідерланди врятували нічию в матчі з Німеччиною та вийшли до Фіналу чотирьох турніруЛіга націй — 19 лист 4719