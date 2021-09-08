У збірної Австрії важкий рік. У кваліфікації до ЧС-2022 команда здобула лише дві перемоги – над Фарерами та Молдовою. Натомість прямим конкурентам Das Team програє: ще навесні розгромно влетіла на власному полі Данії (0:4), на початку вересня осоромилася проти Ізраїля (2:5), а вчора поступилася Шотландії (0:1).

До Євро-2020 австрійську збірну активно критикували на батьківщині, адже "золоте покоління" демонструвало бліду боязливу гру. Головного тренера Франко Фоду звинувачували в тому, що він не здатен розкрити потенціал команди. Основа збірної вихована на принципах інтенсивного футболу та не сприймала примітивізм і обережність наставника.

На фоні таких суперечностей стосунки між командою і Фодою були поганими. "Австрійські гравці повертаються і шоковано розповідають, як їм доводиться грати в збірній", – анонімно зізнався один з тренерів Бундесліги. Футболісти не раз в приватних бесідах обурювалися стилем Фоди, а Забітцер і Хінтереггер натякали на це навіть через пресу.

Місцевий футбольний союз знав про стан справ, але вирішив не знімати тренера через відсутність готової заміни. Втім, футбольна влада все ж вплинула на ситуацію і спробувала виправити мікроклімат перед Євро тренінгом за участю великого Оттмара Хітцфельда.

Однак спаринги перед чемпіонатом Європи та перші матчі на турнірі знову загнали команду в розчарування. Фода здивував власних футболістів переходом на схему з 5 захисниками. "Цим він майже добився того, щоб повністю обеззброїти команду", – обурився в розмові з журналістом один зі збірників.

Вимучена перемога над Північною Македонією і поразка від Нідерландів змусили лідерів взяти справу в свої руки. Величезне обурення гравців змусило тренера перед матчем з Україною відмовитися від схеми з трьома центрбеками і відійти від своїх догм.

Видання Profil з посиланням на джерело в команді так описує підготовку Австрії до гри. Фода виносив на обговорення тактичні елементи, а футболісти або кивали, або пропонували власні ідеї. За словами цього інсайдера, на ключові матчі Євро тренер повністю перетворився в "маріонетку для гравців" і просто приймав їхні пропозиції.

План на гру з Україною розробляли лідери команди, які обрали за основу високий пресинг. Агресивний футбол без м'яча ідеально підходить австрійським футболістам, тому вони змели з поля збірну України. На плей-офф проти Італії історія повторилася: тактику знову вибирали футболісти, а в підсумку той матч став найкращим для Das Team за багато років.

Франко Фода отримав компліменти за успіхи на Євро та зберіг місце головного тренера. Але вже з перших матчів після чемпіонату Європи повернувся обережний футбол і жахливі результати. Після вимученої перемоги над Молдовою австрійці двічі програли і неабияк ускладнили собі завдання виходу на ЧС.

Україна – Австрія: Шевченко заганяв команду в кут – провал всіх і кожного, але шанси на плей-офф Євро-2020 ростуть