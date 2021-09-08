У сборной Австрии тяжелый год. В квалификации к ЧМ-2022 команда одержала лишь две победы – над Фарерами и Молдовой. Зато прямым конкурентам Das Team проигрывает: еще весной крупно влетела на своем поле Дании (0:4), в начале сентября опозорилась против Израиля (2:5), а вчера уступила Шотландии (0:1).

До Евро-2020 австрийскую сборную активно критиковали на родине, ведь "золотое поколение" демонстрировало бледную трусливую игру. Главного тренера Франко Фоду обвиняли в том, что он не способен раскрыть потенциал команды. Основа сборной воспитана на принципах интенсивного футбола и не воспринимала примитивизм и осторожность наставника.

На фоне таких противоречий отношения между командой и Фодой были плохими. "Австрийские игроки возвращаются и шокировано рассказывают, как им приходится играть в сборной", – анонимно признался один из тренеров Бундеслиги. Футболисты не раз в приватных беседах возмущались стилем Фоды, а Забитцер и Хинтереггер намекали на это даже через прессу.

Местный футбольный союз знал о состоянии дел, но решил не снимать тренера из-за отсутствия готовой замены. Впрочем, футбольные власти все же повлияли на ситуацию и попытались исправить микроклимат перед Евро тренингом с участием великого Оттмара Хитцфельда.

Однако спарринги перед чемпионатом Европы и первые матчи на турнире снова загнали команду в разочарование. Фода удивил своих футболистов переходом на схему с 5 защитниками. "Этим он почти добился того, чтобы полностью обезоружить команду", – возмутился в разговоре с журналистом один из сборников.

Вымученная победа над Северной Македонией и поражение от Нидерландов заставили лидеров взять дело в свои руки. Огромное возмущение игроков заставило тренера перед матчем с Украиной отказаться от схемы с тремя центрбеками и отойти от своих догм.

Издание Profil со ссылкой на источник в команде так описывает подготовку Австрии к игре. Фода выносил на обсуждение тактические элементы, а футболисты либо кивали, либо предлагали собственные идеи. По словам этого инсайдера, на ключевые матчи Евро тренер полностью превратился в "марионетку для игроков" и просто принимал их предложения.

План на игру с Украиной разрабатывали лидеры команды, которые выбрали за основу высокий прессинг. Агрессивный футбол без мяча идеально подходит австрийским футболистам, поэтому они смели с поля сборную Украины. На плей-офф против Италии история повторилась: тактику снова выбирали футболисты, а в итоге тот матч стал лучшим для Das Team за многие годы.

Франко Фода получил комплименты за успехи на Евро и сохранил место главного тренера. Но уже с первых матчей после чемпионата Европы вернулся осторожный футбол и ужасные результаты. После вымученной победы над Молдовой австрийцы дважды проиграли и изрядно усложнили себе задачу выхода на ЧМ.

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