Вже 11 червня в Римі стартує Євро-2020. "Футбол 24" продовжує знайомити з учасниками континентальної першості. На черзі – група C, в якій зіграє збірна України.

Євро-2020, Група С. Розклад матчів:

Австрія – Північна Македонія – 13 червня, 19:00 (Бухарест)

Нідерланди – Україна – 13 червня, 22:00 (Амстердам)

Україна – Північна Македонія – 17 червня, 16:00 (Бухарест)

Нідерланди – Австрія –17 червня, 22:00 (Амстердам)

Північна Македонія – Нідерланди –21 червня, 19:00 (Амстердам)

Україна – Австрія – 21 червня, 19:00 (Бухарест)

Україна

Рейтинг ФІФА: 24

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: груповий етап (2012, 2016)

Головний тренер: Андрій Шевченко

Капітан: Андрій Пятов (Олександр Зінченко)

Ключовий гравець: Руслан Маліновський

Збірна України на чемпіонатах Європи – це драма і розчарування. Дебют на домашньому Євро-2012 не став провалом, враховуючи імена суперників, перемогу над Швецією та суддівський скандал. А от поїздка у Францію 5 років тому перетворилася на катастрофу. Нуль очок, достроковий виліт і статус найгіршої команди турніру.

Невдачу 2016-го дехто зв'язує з поганою атмосферою в колективі та перестановками у тренерському штабі заради Андрія Шевченка. Популярне, але досить суперечливе припущення. Тоді тренер-початківець все ж залишався в тіні, зараз він у головній ролі та повністю відповідальний за результат. До речі, ніхто з українців, крім Шевченка, на Євро ще не забивав.

Андрія Миколайовича серйозно критикують за вибір кадрів, однак травми Віктора Коваленка, Євгена Коноплянки, Жуніора Мораєса та Віталія Буяльського не дали Шевченку наразитися на нові претензії. Забаганку з Георгієм Судаковим можна пробачити, а в іншому заявка збірної виглядає більш-менш логічно.

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Чи виграла Україна від перенесення Євро-2020? Тут є дві сторони. З одного боку, у тренерів розширився вибір завдяки прогресу гравців Динамо, Олександр Зінченко повернув собі місце в основі Ман Сіті та відіграв десяток суперматчів за рік, а Руслан Маліновський перетворився в зірку Серії А. Останні двоє остаточно стали лідерами "синьо-жовтих", відтінивши Ярмоленка та Марлоса (бразилець постарів і здав).

З іншого боку, змінився емоційний фон навколо національної команди. Було: майже ідеально пройдений відбір з перемогою над Португалією, рік без поразок. Стало: одна перемога в 11 останніх матчах, розуміння того, що філософія збірної безсила проти топ-суперників, кілька важких розгромів і невдалий старт кваліфікації до ЧС-2022.

Але з переліченого негативу можна виділити й чимало корисних моментів. По-перше, тренерський штаб переосмислив свої догми та перейшов на гру за можливостями в топ-матчах. Відмова від суїцидального бажання "грати у свій футбол за будь-яких умов" принесла перемогу над Іспанією, нічию з Францією та оптимізм перед матчем проти Нідерландів. Тепер ми вміємо грати від оборони, коли це потрібно. Варіативність також розширилася завдяки новій схемі з трьома захисниками, нехай навіть експерименти призвели до неприємних нічиїх з Фінляндією та Казахстаном.

По-друге, за останній рік футболісти та вболівальники приземлилися після польотів на сьоме небо. Уникати завищених очікувань дуже корисно. Всі побачили реальний рівень нашої збірної та зрозуміли, над чим потрібно працювати. Ми поки що не в європейській еліті, тому повинні ставити реальні завдання. Вихід у плей-офф – це програма мінімум і водночас велика ціль, яку не так просто буде реалізувати.

Нідерланди

Рейтинг ФІФА: 16

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіони (1988)

Головний тренер: Франк де Бур

Капітан: Джорджініо Вейналдум

Ключовий гравець: Мемфіс Депай

Єдиний тріумф Нідерландів на чемпіонатах Європи міцно пов'язаний з українським футболом. "Ораньє" виграли Євро-1988, здолавши у фіналі команду Валерія Лобановського. Тодішня збірна СРСР складалася фактично з українців: Заваров, Михайличенко, Дем'яненко, Протасов, Бєланов, Рац, Литовченко, Балтача. Гулліт і ван Бастен оформили титул для Нідерландів.

Останнім часом Нідерланди відійшли в тінь на міжнародній арені, пропустивши ЧЄ-2016 і ЧС-2018. Повертати збірній велич взявся Роналд Куман. Виходило добре: Куман інтегрував юних суперталантів Аякса та налагодив гру. Голландці вийшли у фінал Ліги націй і спокійно подолали кваліфікацію на Євро.

Однак минулого року Куман кинув збірну заради Барселони, а на заміну прийшов Франк де Бур. Оптимізму від його призначення було мало. І не дарма. Провалившись на клубному рівні (Інтер, Крістал Пелас), де Бур не вражає і роботою в збірній. Стартував фахівець з антирекорду – 4 матчі без перемог. А навесні зазнав важкої поразки від турків.

Через перенесення Євро Нідерланди розміняли одного лідера на іншого. Вірджил ван Дейк після важкої травми вирішив не їхати на чемпіонат Європи та зосередитися на відновленні. Натомість повернувся Мемфіс Депай. Лідер Ліона під час карантину вилікувався, набрав розкішну форму та провів потужний сезон: 22 голи, 12 асистів. Депай – безплатний ласий шматок на ринку. Він, скоріш за все, поїде разом з Джорджініо Вейналдумом в Барселону до Френкі де Йонга, який непогано прогресує під керівництвом Кумана.

У збірній Депай грає або в центрі атаки, або на лівому фланзі. Він є головною загрозою для суперників (що яскраво показав вчорашній спаринг з Шотландією), зважаючи на невизначеність з центрфорвардом у команді. Ваут Вегхорст останнім часом багато забиває в Бундеслізі, але не дуже вписується у стиль збірної та поступається місцем Люку де Йонгу. Нідерланди, до речі, випробовували схему 4-2-3-1, а в останньому матчі взагалі експериментували з трьома центрбеками.

Франк де Бур має прекрасний підбір виконавців: велика конкуренція в центрі оборони, хороші фланги, достатньо варіантів у центрі поля. Можливо, надмірний скіс в сторону молоді, однак ця молодь вже заявила про себе на високому рівні (Маттейс де Лігт, Доніелл Мален, Овен Вейндал, Раян Гравенберх). По-справжньому проблемна тільки одна позиція. Основний голкіпер Яспер Сіллессен захворів на коронавірус, а якісної заміни немає.

Нідерланди – фаворит групи. До того ж всі три матчі на груповому етапі "ораньє" проведуть вдома. Вихід у плей-офф не піддається сумнівам, а далі все залежатиме від сітки.

Австрія

Рейтинг ФІФА: 23

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: груповий етап (2008, 2016)

Головний тренер: Франко Фода

Капітан: Юліан Баумгартлінгер

Ключовий гравець: Девід Алаба

Історія австрійців на континентальних першостях дуже схожа до нашої. Для дебюту довелося чекати домашнього чемпіонату, далі групового етапу вони не заходили, а попереднє Євро з тріском провалили. Австрія взагалі не здобула ще жодної перемоги у фінальних частинах ЧЄ. Кваліфікацію на турнір Das Team пройшла легко, але там була вкрай проста група. З осінніх успіхів у Лізі націй (виграли групу в другому дивізіоні) серйозних висновків також робити не варто. Вже навесні команда слабко стартувала у відборі до ЧС, зазнавши ганебного розгрому від Данії.

Австрія має хороше покоління, серед якого виділяються Девід Алаба і Марсель Забітцер, а також великі таланти Саша Калайджіч і Крістоф Баумгартнер. Австрійці на перших ролях у європейських клубах, але в збірній сформувати потужну команду не вдається. Проблема в тренері.

Консервативний Франко Фода не реалізовує потенціал своїх футболістів. У нього два десятки виконавців, які на клубному рівні грають в інтенсивний футбол з високим пресингом, а Фода сковує їх, спрощує гру (флангові рейди, кроси) і на кожному кроці перестраховується. Лідерів тренер засовує на фланги атаки, хоча Алаба і Забітцер значно більше користі могли б принести в центрі поля, що показували протягом сезону в Баварії та Лейпцигу.

Відхід від схеми 4-2-3-1 – рідкість. Тактичні сюрпризи – рідкість. Кардинальні перебудови під час матчів – рідкість. Нову порцію критики Фода отримав після оголошення заявки на Євро. 80% гравців з німецької Бундесліги та невиправданий ігнор зірочок внутрішнього чемпіонату (Юсуф Демір, Ерджан Кара, Патрік Пенц, Гернот Траунер, Томас Гойгінгер). Знову паралелі з нашою збірною – в Австрії жартують, що привернути увагу тренера можна лише після трансферу закордон.

Австрія їде на Євро-2020 без ілюзій на прорив. Вихід з групи вже стане позитивом, чвертьфінал – успіхом. Амбіції в австрійців менші, ніж у збірної України, але саме вони є нашим головним конкурентом. Очна зустріч Шевченка та Фоди в третьому турі може стати ключовою.

Збірна Бундесліги з зіркою Баварії, екс-партнери Ярмоленка, тренер без сюрпризів – Австрія страшна Україні на Євро-2020?

Північна Македонія

Рейтинг ФІФА: 62

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: перша поява на турнірі

Головний тренер: Ігор Ангеловскі

Капітан: Горан Пандев

Ключовий гравець: Еліф Ельмас

Північна Македонія вперше в історії пробилася на великий турнір. Допомогла зміна формату кваліфікації на Євро-2020 – балканці виграли плей-офф четвертого дивізіону Ліги націй. Відповідно до рейтингу ФІФА, це найслабша команда чемпіонату Європи. За вартістю складу (Transfermarkt) Македонія поступається лише Фінляндії.

Очевидно, що турнірних завдань у команди немає. Північна Македонія – аутсайдер квартету C. Кожен забитий гол буде святом. Футболісти вже герої, вони вже зробили подвиг. Хоча березнева перемога над німцями у відборі до ЧС робить Македонію темною конячкою у боротьбі за вихід з групи. За кризову Бундестім тоді заступилися арбітри, але й цього виявилося мало – македонці постали організованими в обороні та ефективними в атаці.

Ігор Ангеловскі резонно робить акцент на надійність оборони. Три центрбеки, насичена опорна зона, різкі атаки та стандарти від Еніса Барді. Легендарний Горан Пандев досі в порядку. Гол 37-річного форварда у ворота Грузії вивів збірну на Євро. Пандев вирішує епізоди, але навколо нього гра вже не може будуватися. Лідером стає Еліф Ельмас. Молодий хавбек Наполі керує атаками балканців і виступає основним джерелом креативу. В трьох останніх матчах за збірну він не йде з поля без голів.

Головна зброя македонців – флангові підключення крайніх захисників. Особливо небезпечний фулбек Лідса Езджан Аліоскі, який на лівій бровці чудово комбінує з Ельмасом. Вдарила по команді травма основного форварда Ільї Несторовскі. У складі Північної Македонії дуже мало представників елітних ліг, та й ті не в топ-командах. Ігор Ангеловскі зібрав пристойну команду, але збірна України без варіантів мусить її обігрувати.

Прогноз "Футбол 24" для групи C

Нідерланди навіть зі всіма своїми проблемами спокійно повинні виходити у плей-офф. Перемога в групі відкриє перед "ораньє" приємну сітку аж до півфіналу. Сподіваємося на друге місце збірної України, яке може вивести нас на Італію. У жодному разі не варто нехтувати збитою Північною Македонією – вона здатна нав'язати боротьбу за плей-офф. Детально розклад матчів Євро-2020 дивіться на офіційному сайті УЄФА.

Нідерланди: перше місце у групі, виліт у півфіналі

Україна: друге місце в групі, виліт в 1/8 фіналу

Північна Македонія: третє місце в групі

Австрія: останнє місце в групі

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