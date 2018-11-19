Сеферовіч у матчі проти Бельгії повторив досягнення Бєланова 30-річної давнини

Поєдинок 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Бельгія (5:2) стане знаковим для нападника господарів Харіса Сеферовіча.

Сеферовіч тричі відзначився у воротах бельгійців та вивів свою команду в плей-офф Ліги націй.

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Таким чином, форвард Бенфіки став першим гравцем за 32 роки, який тричі відзначився у воротах збірної Бельгії в одному офіційному матчі, повідомляє портал Gracenote Live.

Востаннє це вдавалось форварду збірної СРСР Ігору Бєланову, який оформив хет-трик у ворота бельгійців в матчі 1/8 фіналу ЧС-1986. Проте ці голи не врятували команду динамівця від поразки (3:4).

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