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Сеферовіч у матчі проти Бельгії повторив досягнення Бєланова 30-річної давнини

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Сеферовіч у матчі проти Бельгії повторив досягнення Бєланова 30-річної давнини
Харіс Сеферовіч / Фото з соцмереж

Поєдинок 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Бельгія (5:2) стане знаковим для нападника господарів Харіса Сеферовіча.

Сеферовіч тричі відзначився у воротах бельгійців та вивів свою команду в плей-офф Ліги націй.

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Таким чином, форвард Бенфіки став першим гравцем за 32 роки, який тричі відзначився у воротах збірної Бельгії в одному офіційному матчі, повідомляє портал Gracenote Live.

Востаннє це вдавалось форварду збірної СРСР Ігору Бєланову, який оформив хет-трик у ворота бельгійців в матчі 1/8 фіналу ЧС-1986. Проте ці голи не врятували команду динамівця від поразки (3:4).

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Ліга націй6 тур

Швейцарія - Бельгія: Неділя 18 листопада 2018

Швейцарія
Матч завершено
5 : 2
Бельгія
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Теги
Ліга націй Швейцарія - Бельгія Харіс Сеферовіч Харіс Сеферовіч Рекорди Ігор Бєланов СРСР
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