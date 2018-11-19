Сеферович в матче против Бельгии повторил достижение Беланова 30-летней давности

Поединок 6-го тура Лиги наций Швейцария – Бельгия (5:2) станет знаковым для нападающего хозяев Хариса Сеферовича.

Сеферович трижды отличился в воротах бельгийцев и вывел свою команду в плей-офф Лиги наций.

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Таким образом, форвард Бенфики стал первым игроком за 32 года, который трижды отличился в воротах сборной Бельгии в одном официальном матче, сообщает портал Gracenote Live.

Последний раз это удавалось форварду сборной СССР Игорю Беланову, который оформил хет-трик в ворота бельгийцев в матче 1/8 финала ЧМ-1986. Однако эти голы не спасли команду динамовца от поражения (3:4).

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