"Попри велику кількість травмованих гравців, ми їхали в Болгарію виключно за перемогою і зробили це. Дуже щасливі такому результату. Ми зробили це разом – як команда, підтримували один одного під час гри. Я дуже щасливий, що забив, але для мене важливіша перемога усієї команди.

Красень-гол Сайядманеша у відеоогляді матчу ЦСКА Софія – Зоря – 0:1

Рома програла Буде-Глімту 1:6? Ні, я не знав цього результату. В такому разі добре, що ми перемогли і зберігаємо наші шанси на євровесну.

Стримане святкування гола? Як я казав раніше, у нас багато травмованих гравців, деякі хлопці грали не на своїх позиціях, як я наприклад. Але ми віддали все. Виклались на 100% і зараз щасливі. Ми перемогли і щасливі. Новий день – ми фокусуємось на наступній грі Прем'єр-Ліги, у неділю проти Колоса. Я вважаю, що потрібно рухатись крок за кроком, від гри до гри", – цитує Сайядманеша офіційний сайт Зорі.

ЦСКА Софія – Зоря: перша перемога України в осінніх єврокубках, шедевр Сайядманеша маскує страх Скрипника