"Несмотря на большое количество травмированных игроков, мы ехали в Болгарию исключительно за победой и сделали это. Очень счастливы такому результату. Мы сделали это вместе – как команда, поддерживали друг друга во время игры. Я очень счастлив, что забил, но для меня важнее победа всей команды.

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Рома проиграла Будё-Глимту 1:6? Нет, я не знал этого результата. В таком случае хорошо, что мы победили и сохраняем наши шансы на евровесну.

Сдержанное празднование гола? Как я говорил ранее, у нас много травмированных игроков, некоторые ребята играли не на своих позициях, как я например. Но мы отдали все. Выложились на 100% и сейчас счастливы. Мы победили и счастливы. Новый день – мы фокусируемся на следующей игре Премьер-лиги, в воскресенье против Колоса. Я считаю, что нужно двигаться шаг за шагом, от игры к игре", – цитирует Сайядманеша официальный сайт Зари.

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