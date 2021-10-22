Господарі переважали луганців у першому таймі та мали кілька моментів, але не надто гострих. Зоря ж нічого серйозного не створила. Під час перерви Віктор Скрипник, схоже, серйозно поговорив з підопічними, яким вдалось забити.

Зоря обіграла ЦСКА Софія – шедевр Сайядманеша приніс Україні першу перемогу в осінніх єврокубках

Луганці почали насідати на ворота, а атака на 65 хвилині завершилась голом. Сайядманеш отримав м'яч зліва на лінії штрафного та красиво пробив у дальній кут. ЦСКА Софія організував фінальну навалу: гостро, але безрезультатно. Зоря набрала перші три очки та піднялась на третю сходинку, болгари стали останніми з одним пунктом.