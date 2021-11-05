Віктор Скрипник перед матчем перебував у не дуже зручному становищі. Зоря зараз переживає серйозні кадрові проблеми. З різних причин тренер луганського клубу не міг розраховувати на Шевченка, Кочергіна, Кабаєва, Назарину та Громова. Враховуючи значимість цих гравців у системі гри Скрипника, наставник луганців мав суттєві обмеження у виборі стартового складу. До того ж, майже не було ким підсилювати гру. На лаві запасних, крім воротарів, було лише чотири польові гравці.

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Зоря – ЦСКА – 2:0 (0:0)

Голи: Шахаб, 87, Аллах'яр, 90+5

Зоря: Мацапура – Снурніцин (Жуніньо, 71), Імереков, Вернидуб, Фаворов – Цвек – Аллах'яр, Булеца (Алефіренко, 90), Хомченовський – Шахаб, Луньов (Крістіан, 78).

ЦСКА: Бузатто – Мазіку, Лам, Маттей, Туріцов – Вілдсхут (Бе, 72), Жеферсон, Юга (Крастєв, 89), Йомов – Кері – Кайседо (Ахмедов, 83).

Попередження: Вернидуб, Снурніцин, Шахаб – Младенов

Зоря Скрипника привчила спільноту до того, що незалежно від рівня та стилю суперника, вона грає у свій футбол, який базується на проактивних методах оборони та чіткій структурі позиційної гри у конструктивній фазі. Але кадрова обмеженість змусила тренера "чорно-білих" проявити тактичну гнучкість. Зоря відмовилася від структури 4-4-2 "ромб" і зіграла за схемою 4-2-3-1. ЦСКА також діяв за аналогічною формацією.

Вкотре свою безмежну універсальність продемонстрував Хомченовський. Цього разу Дмитро зіграв одного з двох опорників. Аллах'яр досить непогано виглядав у ролі лівого вінгера.

Удари – 7:9

Удари у площину – 3:1

Володіння – 40%:60%

Точність передач – 71%:74%

Повернення володіння – 32:37

Передачі – 332:370

Точні передачі – 236:275

Відбори – 21:4

Кутові – 4:4

Фоли – 15:11

Офсайди – 2:7

ЦСКА більше бив по воротах, але потрібно відзначити, що якість цих ударів була не надто високою. Більшість пострілів були з-за меж штрафного та не несли небезпеки.

За великим рахунком, гру можна поділити на два кардинально різні за часом відрізки. У першому обидві команди діяли максимально обережно, з великою долею відповідальності за результат. У другому (останні хвилин п'ятнадцять) гості знайшли у собі сили і пішли ва-банк, наразившись на контратаки Зорі, які стали можливими завдяки самовідданим діям іранських легіонерів. Шахаб і Аллах'яр – справжні герої протистояння, саме вони зробили різницю у найскладніший і найвідповідальніший момент матчу.

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Обидві команди з перших хвилин активно діяли у пресингу, заважаючи опонентам починати позиційні атаки коротким розіграшем. І Зоря, і ЦСКА часто створювали ситуації один в одного.

У господарів поля Булеца і Шахаб розбирали центрбеків, флангові півзахисники Аллах'яр і Луньов тримали фулбеків, а центральні хави Хомченовський та Цвек контролювали опорників ЦСКА. У більшості випадків Джеферсон опускався для розіграшу і брав безпосередню участь у білд-апі. За ним постійно приходили Хомченовский чи Цвек, інший залишався вище тримати Юга. Коли гравці атакувальної групи ЦСКА опускалися в глибину у пошуках м'яча, за ними йшли захисники Зорі. Наприклад, за Кайседо висмикувався Вернидуб.

Болгарські "армійці" також розбирали опонентів і застосовували інтенсивний тиск. Пресинг з обох сторін демонтував позиційні атаки команд. При цьому не можна сказати, що Зоря і ЦСКА під ним сипалися. Тиск лише робив гру в'язкою, багатою на єдиноборства. Зоря була вимушена не надто типово для себе часто використовувати довгі передачі.

У таких умовах зростала важливість кожного стандартного положення. Окремих слів заслуговує розіграш штрафного у виконанні господарів, коли Булеца і Фаворов наче готувалися до дальнього удару, а Шахаб і Цвек інтегрувалися до стінки суперника.

Замість удару Булеца тонко віддав у штрафний на хід Шахабу. За мить до передачі хорватський легіонер Зорі зробив рух у протилежному напрямку від воріт, що трохи повинно було відволікти захисників. На жаль, комбінація до кінця не пройшла.

Під кінець матчу було помітно, що інтенсивність дій гравців Зорі падає, а суперник навпаки почав підтискати. До гольових моментів біля воріт Мацапури не доходило, але на останніх хвилинах команда Скрипника почала сідати занадто низько. Але футбол і чудовий саме своєю непередбачуваністю. Зоря перегорнула гру у найважчий для себе період. На скріншоті вище – ключовий епізод матчу. Шахаб у простій ситуації запресингував захисника, сам створив гольовий момент і сам його реалізував.

Хоча на ілюстрації вище видно, що у іранського форварда була нагода віддати на Булецу, який вривався на вбивчу позицію. Шахаб зіграв егоїстично і вирішив завершувати сам. На щастя, в нього вийшло.

А це вже подвиг Аллах'яра на 90+5 хвилині. Сайядманеш буквально вигриз м'яч у гравця ЦСКА і розпочав швидку атаку, яка поставила знак оклику в матчі.

Він сам розпочав контратаку, на максимальній швидкості пробіг майже все поле і завершив момент точним ударом у верхній кут воріт. Шкода, що такий якісний та старанний футболіст незабаром, швидше за все, покине Зорю.

Загалом, гра дуже важко давалася луганцям. Та чи могло бути інакше. Без великої кількості основних гравців Віктор Скрипник навіть відмовився від своєї моделі, обмежившись досить простими та невластивими методами гри. Звичайно, у таких умовах питання якості відходило на другий план та скромно ховалося за важливістю результату.

Друга перемога над аутсайдером групи – це, як мінімум престиж, очки для України у рейтинг УЄФА (Зоря – єдина наша команда, яка перемагає в груповому турнірі єврокубків) і бонусні гроші для клубу. Як максимум – повернення до боротьби за вихід у плей-офф. Звичайно, зробити це буде дуже складно, але принаймні, за два тури до кінця групового турніру команда має велику мотивацію та залишається у грі, що не може не додавати настрою гравцям і тренерам у такий непростий для них час.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

Зоря дотиснула ЦСКА – перемога при колосальних проблемах у грі, сміливість іранців і ментальне аутсайдерство луганців