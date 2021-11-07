Нападающий луганцев Аллахьяр Сайядманеш снова будет иметь шанс зарекомендовать себя в национальной команде.

Форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш вызван в сборную Ирана, сообщает Футбольная федерация страны.

Заря ведет переговоры с Фенербахче о продлении аренды Сайядманеша, – источник

20-летний футболист вошел в список из 27 избранных. Аллахьяр попытается помочь своей команде в матчах квалификации к чемпионату мира 2022 года. Сначала 11 ноября Иран сыграет с Ливаном, а 15 ноября сойдется с Сирией.

К слову, после 4-х туров Иран лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. У Южной Кореи, которая идет второй – 8 баллов.

Напомним, на счету Сайядманеш 1 гол в двух поединках за национальную команду. За Зарю в текущем сезоне иранец сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативных передачи.

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