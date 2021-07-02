Ужгород кличе зіркового аргентинця, який залишається вільним агентом після завершення контракту з Барселоною.

Найгірший клуб світу запропонував Мессі контракт

"Ужгород запрошує Ліонеля Мессі до себе. Мільйонні контракти не обіцяємо, але смачний закарпатський шовдарь (культовий виріб зі свинячого окосту – прим. Футбол 24) і файний кавіль (кава) забезпечимо!" – йдеться у публікації клубу на Facebook. В коментарях додали: "Бограч (гостра перша страва з овочами та м'ясом) – це вже преміальні".

Зауважимо, що Ужгород посів друге місце в групі А Другої ліги і гарантував собі підвищення на сезон 2021/22.

"Він ярко жив, сидів у барі в хлам, з дівчатами на колінах, бив свої Ferrari". Найепічніші цитати Михайла Кополовця