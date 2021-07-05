Стриминговий веб-сайт предложил Барселоне 10 млн для сохранения Лионеля Месси в обмен на сотрудничество.

Компания обеспокоена возможным уходом легенды, поэтому предлагает 10 млн долларов в обмен на сотрудничество с клубом. Сайт для взрослых хочет стать официальным стриминговим партнером Барсы, сообщает Daily Star.

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Лионель Месси является свободным агентом после того, как 30 июня у него завершился контракт с "блаугранас". ПСЖ сделал 34-летнему нападающему щедрое предложение по соглашению, однако он продолжает переговоры с каталонцами. Обе стороны ищут варианты для возобновления сотрудничества – у Барселоны пока нет денег, а Лео в свои 34 надеется получить последний большой контракт.

Напомним, в сезоне 2020/21 Месси провел 35 матчей в чемпионате Испании, забил 30 голов и отдал 9 результативных передач.

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