Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт встановив рекорд серед тренерів національної команди за кількістю перемог на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи, повідомляє OptaJoe.

Гольове шаленство у відеоогляді матчу Англія – Іран – 6:2

У матчі 1-го туру групи В його підопічні розтрощили збірну Ірану (6:2). Ця перемога стала для Саутгейта дев'ятою на великих турнірах. За цим показником він обійшов Альфа Ремзі (8 звитяг), який в далекому 1996 році зумів привести Англію до перемоги на домашньому Мундіалі.

Наступний свій поєдинок "три леви" проведуть у п'ятницю, 25 листопада, проти США.

Нагадаємо, Саутгейт тренує збірну Англії із 2016 року.

Англія розтрощила Іран у кривавому матчі, забивши 6 голів – Сака і Таремі оформили дубль, Кейн віддав 2 асисти