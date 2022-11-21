Саутгейт установил рекорд среди тренеров сборной Англии, обойдя победителя ЧМ-1966
Нынешний наставник "трех львов" Гарет Саутгейт вписал свое имя в историю.
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт установил рекорд среди тренеров национальной команды по количеству побед на чемпионатах мира и Евро, сообщает OptaJoe.
Голевое безумие в видеообзоре матча Англия – Иран – 6:2
В матче 1-го тура группы В его подопечные разбили сборную Ирана (6:2). Эта победа стала для Саутгейта девятой на больших турнирах. По этому показателю он обошел Альфа Рэмзи (8 побед), который в далеком 1996 году сумел привести Англию к победе на домашнем Мундиале.
Следующий свой поединок "три льва" проведут в пятницу, 25 ноября, против США.
Напомним, Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года.
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