Нынешний наставник "трех львов" Гарет Саутгейт вписал свое имя в историю.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт установил рекорд среди тренеров национальной команды по количеству побед на чемпионатах мира и Евро, сообщает OptaJoe.

Голевое безумие в видеообзоре матча Англия – Иран – 6:2

В матче 1-го тура группы В его подопечные разбили сборную Ирана (6:2). Эта победа стала для Саутгейта девятой на больших турнирах. По этому показателю он обошел Альфа Рэмзи (8 побед), который в далеком 1996 году сумел привести Англию к победе на домашнем Мундиале.

Следующий свой поединок "три льва" проведут в пятницу, 25 ноября, против США.

Напомним, Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года.

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