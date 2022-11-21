Збірна Англії впевнено розправилася з Іраном у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Збірна Англії знищила Іран з рахунком 6:2. На початку зустрічі основний воротар ісламської збірної Аліреза Бейранванд отримав серйозну травму і попросив заміну. Але команда Гарета Саутгейта забила цілих шість м'ячів у ворота суперника не з цієї причини.

Англія розтрощила Іран у кривавому матчі, забивши 6 голів – Сака і Таремі оформили дубль, Кейн віддав 2 асисти

Показовим є той факт, що при шести забитих м'ячах Харрі Кейн залишив поле лише з двома гольовими передачами в активі. Цього дня забивали інші: Беллінгем, Сака, Стерлінг, Рашфорд та Гріліш. Спортивна редакція інтернет-видання ВВС визнала Букайо Саку найкращим гравцем цього матчу.

Як тут не здивуватися тому, що у своєму клубі – Арсеналі – Сака є найнизькооплачуваним гравцем основного складу?!