Джейдон Санчо (Борусія Д), Бен Чілвел і Таммі Абрахам (обоє – Челсі) відвідали гучну вечірку з нагоди дня народження останнього, інформує Sun.

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На святкуванні були присутні близько 20 людей, які не надто дотримувалися умов соціального дистанціювання. Таким чином, гравці збірної Англії ризикують потрапити на карантин і пропустити спаринг проти Уельса (8 жовтня). Найближчим часом вони здадуть тести на коронавірус, але не будуть тренуватися з рештою команди. Футбольна Асоціація і Гарет Саутгейт ще не вирішили долю Санчо, Чілвела та Абрахама, однак джерело зазначає, що тренер "Трьох левів" вкрай розлючений поведінкою зіркового тріо.

Нагадаємо, скандали торкнулися збірної Англії і під час вересневого збору. Фоден та Грінвуд запросили у готель дівчат перед матчем Ліги націй проти Ісландії, а Магуайр взагалі не отримав виклик через бійку з поліцейськими на відпочинку.

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