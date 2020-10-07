Форвард Челси Тамми Абрахам и защитник лондонцев Бен Чилвел, а также вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо не сыграют в товарищеском матче против Уэльса.

Сборная Англии в очередной раз стала эпицентром скандала - трое звезд разозлили Саутгейта дерзкой вечеринкой

Решение об этом лично принял главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт, сообщает издание Sky Sports. Таким образом, 50-летний наставник решил наказать игроков за нарушение дисциплины и правил противодействия COVID-19.

Напомним, накануне приезда в сборную футболисты побывали на вечеринке в честь дня рождения Абрахама, на которой присутствовали, по разным данным, от 6 до 20 человек, которые не слишком придерживались условий социального дистанцирования. Все трое футблистив попросили прощения, но Саутгейт остался неумолим.

К слову, это уже не первый скандал в лагере сборной Англии: во время предыдущего сбора он вывел из команды хавбека Манчестер Сити Фила Фодена и форварда Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда, которые привели в свой отель девушек.

Кроме товарищеского матча против Уэльса, который состоится завтра, 8 октября, в 22:00, на родоначальников футбола ждут два поединка в Лиге наций: 11 октября против Бельгий и 14-го – против Дании. Участие в них Санчо, Абрахама и Чилвела под вопросом.

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020