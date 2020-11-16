"Протягом цієї осені у нас жодного разу не було повного вибору гравців, що стало певним розчаруванням. Втім, ми багато чому навчилися, 11 хлопців дебютували, і деякі з них залишаться в команді надовго.

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Звичайно, ми не любимо вилітати зі змагань чи програвати, однак якість нашого виступу була чудовою. Слід віддати належне команді, адже ми створювали моменти і стійко захищалися. Можу похвалити кожного. Проти найкращих суперників завжди доводиться важко, але ми отримали багато корисної інформації", – цитує Саутгейта сайт УЄФА.

Додамо, що поразка позбавила Англію всіх шансів на плей-офф Ліги націй, тому матч з Ісландією в останньому турі стає "товариським".

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