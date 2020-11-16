У рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА бельгійська збірна впевнено переграла команду Англії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіші моменти протистояння.

"Червоні дияволи" забезпечили собі підсумковий успіх активним стартом поєдинку. Як наслідок, два м'ячі бельгійці забили в перші 25 хвилин.

Туреччина – Росія – 3:2 – відео голів та огляд матчу

На 10-й хвилині Лукаку пасом біля півкола штрафного знайшов Юрі Тілеманса, а хавбек Лестера більярдним пострілом від стійки змусив капітулювати Пікфорда. Другий гол підопічні Мартінеса провели зі стандарту. Штрафний із вигідної позиції готувалися виконати де Брюйне й Мертенс. Але відповідальність на себе взяв форвард Наполі – Дріс класно перекинув стінку й не залишив шансів голкіперу.

Бельгія перемогла Англію завдяки шикарним голам Мертенса та Тілеманса – "Три леви" втратили шанси на фінал Ліги націй

Найкращі моменти 1-го тайму:

Найкращі моменти 2-го тайму: