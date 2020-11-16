"В течение этой осени у нас ни разу не было полного выбора игроков, что стало определенным разочарованием. Впрочем, мы многому научились, 11 ребят дебютировали, и некоторые из них останутся в команде надолго.

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Конечно, мы не любим вылетать из соревнований или проигрывать, однако качество нашего выступления было превосходным. Следует отдать должное команде, ведь мы создавали моменты и стойко защищались. Могу похвалить каждого. Против лучших соперников всегда приходится трудно, но мы получили много полезной информации", – цитирует Саутгейта сайт УЕФА.

Добавим, что поражение лишило Англию всех шансов на плей-офф Лиги наций, поэтому матч с Исландией в последнем туре становится "товарищеским".

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