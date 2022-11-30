Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував перемогу своєї команди в матчі з Уельсом (3:0).

Гарет Саутгейт розповів про тактичні перестановки під час матчу з Уельсом, які допомогли збірній Англії розгромити суперника (3:0).

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"Ми повністю контролювали гру в першому таймі, але не створили достатньо моментів. Ми трохи втратили рівновагу, тому вирішили поміняти Маркуса Рашфорда і Філа Фодена місцями. І після перерви наші "зірочки" активізувалися.

Забивати потрібно з усіх частин поля – якщо загроза виходить з обох флангів, а також із центральної зони, суперник буде пригнічений. Що стосується Рашфорда, то це зовсім інший гравець порівняно з Євро-2020", – цитує Саутгейта ВВС.

Англія розбила Уельс і вийшла у плей-офф ЧС з першого місця – тіньове рішення Саутгейта дало результат за 2 хвилини