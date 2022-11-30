Гарет Саутгейт рассказал о тактических перестановках по ходу матча с Уэльсом, которые помогли сборной Англии разгромить соперника (3:0).

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"Мы полностью контролировали игру в первом тайме, но не создали достаточно моментов. Мы немного потеряли равновесие, поэтому решили поменять Маркуса Рашфорда и Фила Фодена местами. И после перерыва наши "звездочки" активизировались.

Забивать нужно со всех частей поля – если угроза исходит с обоих флангов, а также из центральной зоны, соперник будет в смятении. Что касается Рашфорда, то это совсем другой игрок по сравнению с Евро-2020", – цитирует Саутгейта ВВС.

Англия разбила Уэльс и вышла в плей-офф ЧМ с первого места – теневое решение Саутгейта дало результат за 2 минуты