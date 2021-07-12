Головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт зізнався, що хотів би привезти збірну Англії на ЧС-2022 в Катар, однак не впевнений щодо участі у наступному чемпіонаті Європи.

"Не впевнений, що зараз треба думати про продовження контракту. Нам потрібно відпочити, а потім вийти на ЧС-2022. Я хочу працювати зі збірною на чемпіонаті світу в Катарі.

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Мені потрібно трохи часу, щоб знову подивитися вчорашню гру і обміркувати наші виступи на турнірі. Що стосується Євро-2024, то мені б не хотілося підписувати контракт на термін більший, ніж потрібно", – цитує Саутгейта ВВС.

Нагадаємо, попри поразку збірної Англії у вирішальному матчі чемпіонату Європи Футбольна асоціація запропонувала Саутгейту продовжити угоду про співпрацю. Чинний контракт фахівця дійсний до завершення чемпіонату світу 2022 року.

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