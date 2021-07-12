Главный тренер "Трех львов" Гарет Саутгейт признался, что хотел бы привезти сборную Англии на ЧМ-2022 в Катар, однако не уверен относительно участия в следующем чемпионате Европы.

"Не уверен, что сейчас надо думать о продлении контракта. Нам нужно отдохнуть, а затем выйти на ЧМ-2022. Я хочу работать со сборной на чемпионате мира в Катаре.

Леоненко: Я бы повесил Саутгейта прямо на Уэмбли

Мне нужно немного времени, чтобы снова посмотреть вчерашнюю игру и обдумать наши выступления на турнире. Что касается Евро-2024, то мне бы не хотелось подписывать контракт на срок больше, чем нужно", – цитирует Саутгейта ВВС.

Напомним, несмотря на поражение сборной Англии в решающем матче чемпионата Европы Футбольная ассоциация предложила Саутгейту продлить соглашение о сотрудничестве. Действующий контракт специалиста действителен до завершения чемпионата мира 2022 года.

"Вы вообще серьезно?": массовая радость за Италию – удивляет, или Неуравновешенные юнцы похоронили Англию в финале Евро