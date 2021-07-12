"Саутгейт програв тактично. Раніше тактика гри від оборони проходила. У цьому ж матчі італійці грали сміливо, а ось ці місцеві – ні. Англійці грали так, як раніше грала Італія. Гол забили, а далі руйнували і не давали нічого створити. Грати вдома, та ще й від оборони – це не тактика.

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Я казав, що хто перший не заб'є, той і виграє серію пенальті. Так і вийшло. Коли футболісти пригальмовують перед ударом – воротарі читають. З кроку сильно не вдариш. Бити треба так, як пробив Кейн. Найбільш невдалий пенальті – удар Федеріко Бернардескі. Ніхто не б'є пенальті по центру низом. Удар Сака був прочитаний Доннарумма. Пенальті – лотерея. Натренувати їх неможливо. Є психологія і втома.

Цікаве питання: як Англія зіграла б в Римі? Через суддівство в матчі Англії з Данією, за Італію вболівали навіть ті, хто їх до цього не підтримував. Італія виграла заслужено. Те, що англійці знімали медалі після нагородження – неповага до турніру. Клоуни називається. Я б повісив Саутгейта прямо на Вемблі. Англію дотягли до фіналу", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Англія вийшла вперед у матчі з Італією вже на другій хвилині, однак в середині другого тайму пропустила. У серії післяматчевих пенальті "Три леви" не змогли реалізувати три одинадцятиметрових – влучно пробили лише Кейн та Магуайр.

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