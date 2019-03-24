Саутгейт дав пораду Хадсон-Одою щодо майбутнього

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, як краще вчинити форварду Челсі Каллуму Хадсон-Одою.

"Якщо ви подивитесь на кількість його появ на полі, їх достатньо багато. І я знаю, що коли ми говорили з представниками Челсі про Каллума, Саррі вірить в нього. Поруч із ним грають неймовірні футболісти і Хадсон-Одой поступово отримує все більше ігрового часу.

Хадсон-Одой допоміг Англії перемогти Чехію та побив півстолітній рекорд

Він чудово росте. Не варто спішити. Ми бачили це з Маркусом Решфордом та його розвитком.

Він грає в першій команді, і це важливо. Для нас, думаю, його прогрес хороший", – цитує Саутгейта goal.com.