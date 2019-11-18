Саутгейт назвал фаворитов предстоящего Евро-2020

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, чья команда уверенно вышла на чемпионат Европы с первого места группы А, озвучил сборные, которые поборются за победу на этом турнире.

"В нашей группе не было команд из топ-10 рейтинга, поэтому мы не знаем, как команда (сборная Англии – прим.) отреагирует на более серьезный вызов. Выиграть чемпионат Европы так же сложно, как и Кубок мира.

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На последнем чемпионате мира в полуфиналах были исключительно европейские команды. Они (Франция, Бельгия, Англия, Хорватия) будут входить в число фаворитов Евро-2020. К ним следует добавить Италию, Испанию и Германию. Чемпионат Европы будет очень конкурентным", – цитирует Саутгейта издание A Bola.

Напомним, сборная Англии в отборе к Евро-2020 набрала 21 очко и вышла в финальную часть турнира с первой ступеньки. Подопечные Саутгейта сумели выиграть семь поединков и лишь однажды уступили сборной Чехии 1:2.

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