Англія на виїзді розгромила Косово у матчі відбору Євро-2020

В рамках поєдинку 10-го туру відбору до Євро-2020 збірна Косово у рідних стінах зазнала нищівної поразки від Англії (0:4).

Матч не мав ніякого турнірного значення, адже Косово перед останнім туром відставало від другого місця на чотири очки, а Англія вже б не втратила першого місця. Родзинкою зустрічі виступав факт дружелюбного відношення косоварів до англійців, які асоціюються з визволителями. Всю Приштіну заполонили прапори з червоним хрестом та білдборди з футболістами "Трьох левів".

Ймовірно, такий прийом дещо розчулив гостей, які вальяжно розпочали поєдинок, дозволивши Хадергьонаю пробити по власних воротах метрів з 20-ти вже на 27-й секунді. Голкіпер Поуп спокійно взяв цей удар по центру, а от на 7-й хвилині так просто йому вже не було: Нухіу замкнув подачу Колелі з лівого флангу – Поуп першим дотиком дістав м'яч з-під поперечини, а другим зафіксував його у руках. Загалом, у першій третині першого тайму Косово виглядало активніше й гостріше.

Англія прокинулася на 15-й хвилині, коли Стерлінг завершив хорошу атаку потужним ударом з лінії штрафного – Муріч парирував! Втім, в наступні 15 хвилин англійці знову зосередилися на стерильному контролі м'яча та невдалих спробах розтягування оборонних порядків суперника. Косово ж продовжувало створювати моменти: на 24-й хвилині Рашіца змістився з лівого флангу й пробив у ближній кут (Поуп спіймав м'яч), а на 27-й Дрешевіч потужно вистрілив метрів з 30-ти – вище воріт!

Зрештою, "трьом левам" набридло марнування шансів, які вони дали дружньому косовському народу на футбольному полі. В останній третині першого тайму підопічні Гарета Саутгейта остаточно захопили ініціативу, почавши проводити момент за моментом. Перший дзвіночок пролунав на 30-й хвилині, коли Хадсон-Одой змістився з лівого флангу аж на правий край штрафного й потужно пробив в руки голкіперу, а другий стався через хвилину – Кейн обікрав Аліті при боротьбі за відскок у карному майданчику й одразу пробив по воротах, однак Ррахмані встиг заблокувати постріл.

Господарі натяків не зрозуміли, що вилилося у дуже простенький гол Вінкса на 32-й хвилині. Окслейд-Чемберлейн віддав простеньку передачу на Гарі, який одним рухом увірвався в зону між двома центрбеками й вивалився віч-на-віч з Мурічем. Далі вже була справа техніки – хавбек поклав м'яч у лівий нижній кут, відкривши рахунок. Щоправда, після цього англійці перестали суттєво загострювати гру, навіть дозволивши Косово провести непогане завершення тайму.

По перерві господарі активно пішли у атаку, що ледь не вилилося у класний гол Беріші ударом метрів з 20-ти – м'яч рикошетом пролетів у сантиметрах від лівої стійки. Крім того, косовари провели кілька небезпечних підходів до штрафного та виконали низку подач. Втім, поступово Англія почала прокидатися, ледь не забивши гол на 57-й хвилині після зміщення Хадсона-Одоя з лівого флангу та пострілу з дальньої дистанції – Каллум пробив вище воріт! Набагато ближчим до взяття виявився Чілвелл, який на 60-й хвилині влучив у правий нижній кут, однак там же був і Муріч.

В середині тайму матч взагалі вирівнявся. Косово виглядало навіть більш агресивно, хоча по-справжньому гострих моментів ні на 60-х, ні на 70-х хвилинах не виникало. Найбільш класними епізодами стали дальній удар Хадергьоная (Поуп легко спіймав м'яч) та вихід Рашіці практично-віч-на-віч з голкіпером – в останній момент м'яч з-під ніг Мілота вибив Райс. Англійці огризнулися схожим епізодом на 77-й хвилині, але тут вже класно зіграв Муріч. Як виявилося, цей момент був передвісником дуже нелогічного гола гостей: Стерлінг втік від Рашіци по правому флангу і прострілив, Аліті зрізав передачу на лівий край штрафного, а Кейн звідти впевнено розстріляв ворота – 0:2.

Косово спробувало забити бодай гол престижу, пішло в атаку на 83-й хвилині, втратило м'яч і одразу пропустило втретє: Стерлінг розігнав контратаку та віддав передачу на Рашфорда, а Маркус ударом у дотик з лівого краю штрафного поцілив у дальній кут – 0:3. Добив господарів Маунт, який вже у компенсований час прийняв пас Кейна, поставив корпус та пробив по воротах метрів з 14-ти – 0:4.

Таким чином, Англія набрала 21 очко, завершивши відбір до Євро-2020 на першому місці групи А. Косово, маючи всього 11 залікових балів, залишилось на третій позиції, але у цієї збірної є шанс прорватися на турнір через Лігу націй.

У паралельному поєдинку збірна Чехії зазнала несподіваної поразки у Болгарії. Єдиний гол у зустрічі на 50-й хвилині забив захисник братіславського Слована Васіл Божовіч, завдяки чому боглари завершили відбір на Євро на передостанній позиції групи А. Чехія з 15 очками виходить на чемпіонат Європи-2020 з другого місця.