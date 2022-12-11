"Гра відповідала очікуванням. Зрештою, все вирішують забиті голи. Я сказав гравцям, що вони і так віддали всі сили. Все вирішили деталі. Я пишаюся тим, як ми пройшли цей турнір.

Дешам – про вихід Франції у півфінал ЧС-2022: "Хочемо зупинити час, аби насолоджуватися перемогою над Англією"

Вітаю Францію. Вона знає, що пройшла через дуже важку гру. Не думаю, що ми могли зробити ще щось. Мені немає рації обговорювати роботу рефері. Я б краще поговорив про своїх гравців.

Ми і виграємо, і програємо як єдина команда. Ми пропустили два м'ячі та не використали свої моменти. Харрі Кейн приголомшливо проявляє себе у складі збірної Англії, він дуже надійний гравець. Якби не він, нас не було б на цій стадії.

У більшості важливих моментів ми все робили правильно. Ми приїхали на турнір за перемогою і вірили, що можемо це зробити. Наша команда була здатна на це", – цитує Саутгейта Sky Sports.

Нагадаємо, Англія в 1/4 фіналу поступилась Франції (Харрі Кейн не зумів реалізувати пенальті на останніх хвилинах) і завершила виступи на ЧС-2022.

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