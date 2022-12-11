Дешам – про вихід Франції у півфінал ЧС-2022: "Хочемо зупинити час, аби насолоджуватися перемогою над Англією"
Головний тренер "трикольорових" Дідьє Дешам підбив підсумки матчу з "трьома левами" (2:1).
"Це приголомшливо. Це був великий матч, ми зустрічалися із дуже сильною англійською командою. Але ми вкотре себе проявили.
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Те, що ми знову у півфіналі, є фантастикою для всіх гравців. Ми хочемо зупинити час та насолоджуватимемося цим до середи.
Ми маємо правильний менталітет, правильний стан розуму, і це видно. Ми втримали перевагу в рахунку завдяки своєму серцю та своїй мужності.
Дуже серйозно готуватимемося до Марокко. Ця команда заслуговує на визнання, що не дивно. Ми дуже серйозно до неї поставимося", – цитує Дешама RMC Sport.
Нагадаємо, збірна Франції, попри два пенальті у свої ворота, здолала Англію (2:1) і вийшла у півфінал ЧС-2022. Поєдинок проти Марокко відбудеться у середу, 14 грудня. Початок зустрічі о 21:00.
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